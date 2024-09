112-nieuws: drugs gevonden bij politiecontrole • ongeluk op crossbaan

In dit liveblog houden we je deze zaterdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Liveblog

06.01 Slingerende automobilist heeft ruzie met zijn muts De politie is vannacht uitgerukt voor een auto die slingerend over de A2 bij Eindhoven reed. De bestuurder heeft een blaastest gedaan, maar bleek niet te hebben gedronken. Hij verklaarde dat hij bezig was met zijn muts en daarom waarschijnlijk slingerend over de weg reed.

23.30 Keukenbrand in Eindhoven De brandweer is vrijdagavond uitgerukt voor een keukenbrand aan de Offenbachlaan in Eindhove. Twee blusvoertuigen gingen eropaf. Bij aankomst kon de brand snel worden geblust. Er is niemand gewond geraakt.

23.15 Gewonde bij ongeluk op crossbaan Op de crossbaan van het festivalterrein Driels Wheels is vrijdagmiddag een ernstig ongeluk gebeurd. Dat gebeurde toen meerdere terreinwagens en pick-uptrucks de crossbaan opkwamen. Daarbij werd iemand aangereden. De persoon is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De crossbaan was de rest van de avond gesloten voor onderzoek.