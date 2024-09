112-nieuws: gasbrander vat vlam • koe is weer uit het water

17.15

Er is brand uitgebroken op een plezierjacht in de Henriettesluis in Den Bosch. De brand in een ruimte aar ook de motor zit, ontstond vermoedelijk door een technisch mankement. De brandweer had de brand snel onder controle, maar het schip liep flink wat schade op. Voor de zekerheid zijn de accu's losgekoppeld. Een ambulance kwam ter plaatse. Niemand is gewond geraakt. De boot is na de brand weggesleept door een andere boot.