Peter Gillis wil politie om park leeg te krijgen: 'Wij gaan nergens heen'

Woedende bewoners hebben zich zaterdag verzameld bij de ingang van park Prinsenmeer in Ommel. Ze willen met z'n allen in gesprek met Peter Gillis. Dit weekend moeten de 'vaste' bewoners weg zijn: zo niet dan wil Gillis de politie inschakelen. Hem hangt een forse dwangsom boven het hoofd als er zondag nog mensen wonen. "Wij gaan nergens heen", zeggen de laatste bewoners standvastig.

De spanning is voelbaar op vakantiepark Prinsenmeer. Alle bezoekers worden bevraagd bij de ingang. Pasjes voor de slagboom doen het alleen nog maar tussen negen uur 's ochtends en vijf uur 's avonds. "Welkom op gevangenis Prinsenmeer", roept bewoner Robert Heijkants cynisch. Ook de verslaggever van Omroep Brabant mag niet het park op. Interviews moeten voor de slagboom worden opgenomen. Het enige interview dat wel op het park mag worden gefilmd, is met de heer Gillis zelf.

"De politie zet me er toch niet uit."

"Dit is klote! Ik blijf ongeacht wat er gebeurt", vertelt Hans Oostrom. Hij heeft terminale kanker. Het is onduidelijk hoelang hij nog heeft. Hij had zijn spullen al gepakt en wilde weg. "Toch heb ik me laten overtuigen om te blijven totdat we er echt af moeten. Ik wil mijn laatste tijd hier doorbrengen." "Ik blijf! Ik krijg toch niks!", zegt Anton Koolman. "Waar moet ik heen?", vraagt hij zich af. Bang is hij niet. "Peter mag zoveel bellen als hij wil. De politie zet me er toch niet uit." "Iedereen die hier nu nog zit, blijft", vervolgt Robert. "Dat statement willen we geven." In de zomer van 2023 kocht hij een chalet voor 75.000 euro. "Je kunt niet iedereen wegsturen. We kunnen nergens heen."

"Ik kan natuurlijk niet die dwangsom gaan betalen."

Bijna een jaar nadat de vaste bewoners van Prinsenmeer in Ommel verzocht werd de camping te verlaten, wordt het nu mogelijk definitief. Bewoners kregen deze week namelijk post van Gillis. Waar de ondernemer voorheen alles afschoof op de beoogde nieuwe exploitant, meldde hij nu dat iedereen zaterdag weg moet zijn. Wat onmiskenbaar meespeelt is dat Gillis vanaf zondag een dwangsom van 50.000 euro per maand kan verwachten als er nog mensen op Prinsenmeer wonen. Gillis is van plan om de bewoners eerst nog eens te vragen om te vertrekken. "Anders moet ik de politie bellen. Ik kan natuurlijk niet die dwangsom aan de gemeente gaan betalen", stelt hij. Voor vakantiegangers is het park al sinds december vorig jaar gesloten. De permanente bewoners wisten dat deze dag zou komen, maar toch werden ze overvallen door de brief die dinsdag op de mat viel. Hun woedde richt zich zowel op Peter Gillis als de gemeente Asten.

"Ze weten heel goed dat ze hier eigenlijk niet mogen wonen."

De vraag is of Gillis, die jarenlang aan de bewoners heeft verdiend, zich verantwoordelijk voelt? "Het is heel vervelend voor de mensen. Maar ze weten heel goed dat ze hier eigenlijk niet mogen wonen. Dat staat ook in het contract." Hij wijst op nieuwe plannen van het kabinet om wonen op vakantieparken te gedogen. "Dat is toch raar! Ik snap de gemeente Asten niet."

"Dit is geen politiezaak."