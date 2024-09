Park Peter Gillis moet dit weekend leeg zijn: dit ging eraan vooraf

Bijna een jaar nadat de vaste bewoners van Prinsenmeer in Ommel verzocht werd de camping te verlaten, is het dit weekend definitief: iedereen moet voor zondag weg zijn. Zo niet, dan hangt eigenaar Peter Gillis een dwangsom van 50.000 euro per maand boven het hoofd en zal hij de politie inschakelen. Maar wonen op de camping is officieel nooit toegestaan, hoe heeft deze situatie dan kunnen ontstaan?

Een tijdlijn van de ontwikkelingen op camping Prinsenmeer, waar een jaar geleden nog zo'n driehonderd mensen en gezinnen permanent woonden, van wie er inmiddels nog enkele tientallen over zijn.

3 oktober 2023 - De eerste brief

Bijna een jaar geleden krijgen de circa driehonderd bewoners van Prinsenmeer een brief van de gemeente. Sommigen worden overhandigd, anderen worden met een plakbandje op de caravan geplakt. De boodschap is duidelijk: bewoners worden verzocht andere woonruimte te zoeken, want permanent verblijven op Prinsenmeer is niet toegestaan. Dat is het nooit geweest, maar tot deze dag werd het door de gemeente gedoogd. Er werd dus niet opgetreden. Niet door de gemeente, maar ook niet door de Oostappen Groep. Die tijd lijkt nu voorbij.

6 december 2023 - Prinsenmeer moet dicht

Twee maanden later volgt er groot nieuws. Park Prinsenmeer moet per direct de deuren sluiten voor vakantiegangers. De reden is de uitkomst van een Bibob-onderzoek naar eigenaar Peter Gillis dat de gemeente liet doen. Met een Bibob-onderzoek hebben gemeenten de mogelijkheid om de achtergrond van bedrijven en ondernemers te screenen. Hieruit blijkt dat er een risico bestaat dat hij het park gebruikt voor criminele activiteiten. Dus: vergunning geweigerd, park dicht.

7 december 2023 - Wethouder ingesloten

Waar de brief van oktober weinig teweeg bracht, brengt de sluiting van het park wel veel onrust. Boze bewoners sluiten de auto van een wethouder van Asten in en demonstreren tegen de gang van zaken. De bewoners mogen tot januari op de camping blijven en moeten dan vertrokken zijn, zo besluit de gemeente.