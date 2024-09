Laatste bewoners Prinsenmeer zonder water en stroom: 'Onmenselijk!'

Geen water, gas of stroom en toch blijven de laatste bewoners standvastig op vakantiepark Prinsenmeer. Dit weekend moeten zij weg zijn van het park in Ommel. Anders moet Peter Gillis vanaf maandag 50.000 euro per maand aan de gemeente betalen en dat wil hij niet. "Het was een koude nacht", vertelt bewoner Toon van Liempt.

"Mijn kachel deed het niet! Alles is afgesloten", vervolgt Toon. Hij is ziek en heeft chronische problemen met zijn darmen. "Het is onmenselijk wat er op dit moment gebeurt." Het is kat-en-muisspel tussen de bewoners en het park. Peter Gillis heeft zaterdagmiddag gas, water en elektra laten afsluiten, in de hoop dat de laatste bewoners weggaan. Sommige bewoners hebben gastanks of zetten een aggregaat in. Ook vertellen enkele bewoners dat ze stiekem de hoofdkraan weer open konden draaien.

"Ik hoop dat ik terug kan."

Niet iedereen blijft. Een 52-jarige bewoner slaapt sinds afgelopen nacht in een bed& breakfast. "Ze sluiten je niet af als je weggaat", zo begreep hij. "Binnen een week heb je schimmel in je caravan als ze je afsluiten, dat wil ik niet. Hoe het nu verder gaat? Ik hoop dat ik terug kan." Anton Koolman is een andere bewoner die er nog zit en hij stelt dat hij nergens heen kan. "Ik ben al zes jaar bezig om woonruimte te vinden." Anton heeft een aggregaat en een gasfles op het park neergezet. "Het is behelpen, het is net een natuurcamping. We hadden hier al rekening mee gehouden." Hij roept de gemeente op om voor hem een huis te zoeken. Het is onduidelijk hoeveel bewoners nu op het park wonen. Volgens Peter Gillis zijn er zondag 10 chalets bewoond. Zaterdag zei hij dat het nog om ongeveer 27 bewoners ging, maar sommige mensen zijn dus weggegaan. Ook de achtergebleven bewoners durven geen schatting meer te maken. Omroep Brabant is dit weekend niet welkom op het terrein van het vakantiepark om zelf te tellen.

"Die mensen moeten gewoon weg."

Gillis zegt zondag telefonisch: "Die mensen moeten gewoon weg. Ik weet niet hoe het nu verder gaat." Hij zegt dat zijn advocaat 'druk bezig is'. Hij vindt dat de politie had moeten ingrijpen. Ook benadrukt hij al het mogelijke gedaan te hebben om mensen daar weg te sturen. Voor vakantiegangers is het park al sinds december vorig jaar gesloten. Bijna een jaar nadat de vaste bewoners van Prinsenmeer in Ommel verzocht werd de camping te verlaten, wordt het nu mogelijk definitief. Bewoners kregen deze week namelijk post van Gillis. Waar de ondernemer voorheen alles afschoof op de beoogde nieuwe exploitant, meldde hij nu dat iedereen zaterdag weg moest zijn. Dat is dus niet gebeurd. Peter Gillis hoopte op groot ingrijpen van de politie, maar ook daar was geen sprake van. "Het is geen zaak van de politie", zei een woordvoerder zaterdag. De laatste bewoners lijken ondanks alles niet te willen wijken. "Ik blijf, wat er ook gebeurt! Ik ben volledig zelfvoorzienend", besluit Anton.

Reactie gemeente Asten: "Het is ieders verantwoordelijk zelf voor woonruimte te zorgen. We kunnen constateren dat de meeste mensen in deze periode wel elders onderdak hebben gevonden. We hebben de tijd bewust ruim gekozen en daar waar mogelijk een helpende hand uitgestoken." Over wat de gemeente nu gaat doen wil hij weinig zeggen. "Zoals gebruikelijk doen wij geen uitspraken over lopende juridische trajecten. Als op 16 september de overtreding niet beëindigd is, krijgt de Oostappen Groep een dwangsom van 50.000 euro per maand."

In deze video wordt uitgelegd welke zaken rondom Peter Gillis nog meer spelen: