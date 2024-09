Lijk verpakt in zeil blijkt 57-jarige Belgische man

De dode man die zaterdagmiddag in het buitengebied van Maarheeze werd gevonden is een 57-jarige man uit het Belgische Maaseik. Het lichaam zat in zeil verpakt en lag op de achterbank van een auto. De politie gaat uit van een misdrijf.

Buurtbewoners zagen de auto al sinds donderdagochtend staan. In de buurtapp ging sindsdien rond dat er iets 'vreemds' aan de hand was en dat er een lijk in de auto lag dat in plastic verpakt was.

De politie kreeg zaterdagmiddag een melding dat er al een langere tijd een blauwe Renault Laguna op de Fazantlaan geparkeerd stond. Toen de politie aankwam op de plek van de auto, werd meteen een uitgebreid onderzoek gestart.

Grondig sporenonderzoek

Het is nog niet duidelijk wat de 57-jarige man precies is overkomen. De hele zaterdagavond is de straat afgezet geweest. Er is grondig sporenonderzoek gedaan en er is ook een helikopter ingezet. De auto is in beslag genomen door de politie.

De politie zoekt getuigen.