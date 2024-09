Dode gevonden in auto, lijk lag 'in plastic verpakt op de achterbank'

De politie is zaterdag tot laat in de avond bezig geweest met onderzoek naar de dode die is gevonden in een auto in het buitengebied van Maarheeze. Al snel werd duidelijk dat de politie rekening houdt met een misdrijf.

Het lijk dat in de auto werd gevonden, zou in plastic zijn verpakt volgens het ED. De krant schrijft dat een buurtbewoonster de auto donderdag al had gezien. Toen de wagen er in het weekend nog steeds stond, is ze gaan kijken en heeft ze de politie gebeld. Op de achterbank lag een blauwe plastic zak die dicht getapet was. Het leek of er een lichaam in zat, vertelde de buurtbewoonster tegen het ED.

De auto heeft een Belgisch kenteken en stond geparkeerd aan de Fazantlaan, in een bosrijk gebied in de buurt van Maarheeze. De politie heeft een uitgebreid sporenonderzoek gedaan. De weg werd afgezet met linten en er werden witte tenten neergezet. Ook is er een buurtonderzoek gedaan. Veel mensen wonen er niet in de buurt.

De politie kan zondagochtend nog niet zeggen wat het onderzoek van zaterdag heeft opgeleverd. Ook over de identiteit van het slachtoffer kan nog niets worden gezegd. Later op zondag hoopt de politie meer te weten.