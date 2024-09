Zo ga je om met ambulances met zwaailichten en sirene in het verkeer

Een automobilist en twee ambulancemedewerkers raakten zaterdag gewond bij een botsing in Tilburg. Het gaat vaker mis met ambulances op kruispunten. Wat zijn de regels voor ambulances wanneer ze onderweg zijn naar iemand in nood?

Ambulances moeten vaak zo snel mogelijk ergens zijn. Het blauwe zwaailicht en de sirene mogen aan bij spoed. Dit betekent dat iemand in levensgevaar is of dringend hulp nodig heeft om verdere grote schade aan zijn gezondheid te voorkomen. Dan gaat het bijvoorbeeld om een reanimatie of medische hulp na een ernstig ongeluk. Deze regels zijn heel precies opgeschreven in de zogenoemde brancherichtlijn voor spoedeisende medische hulpverlening. In deze richtlijn staat ook dat ambulances de verkeersregels mogen overtreden als dit nodig is. Hiervoor gelden wel strenge regels. De ravage na het ongeluk van afgelopen zaterdag was groot:

Harder rijden mag

Als een ambulance met spoed onderweg is, mag deze harder rijden dan toegestaan: 40 kilometer per uur harder om precies te zijn. Dit geldt voor de meeste ambulances. Voor zwaardere exemplaren, zogenoemde voorrangsvoertuigen die meer dan 5000 kilo wegen, is dit 20 kilometer per uur harder. Een ambulance mag ook door rood rijden. Dit bijvoorbeeld op een kruising. De bestuurder van de ambulance moet dan wel langzaam rijden: maximaal 20 kilometer per uur. Brandt een rood licht voor een brug of spoorweg dan mag een ambulance niet doorrijden.

Cijfers over ongelukken met ambulances In 2020 en 2021 waren er volgens het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid 53 ongevallen in Nederland met een ambulance. Dit waren vooral flankbotsingen, waarbij een voertuig een andere auto in de zijkant raakt. Zo'n soort botsing gebeurt vooral op kruispunten. Bij vier ongevallen met een ambulance raakte een of meer mensen in de ambulance gewond. Bij tien ongevallen raakte iemand in het andere betrokken voertuig gewond.