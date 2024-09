Veteranen dankbaar voor eerbetoon tijdens herdenkingen Brabantse bevrijding

Het eerbetoon afgelopen week aan soldaten die Brabant tachtig jaar geleden bevrijdden, heeft indruk gemaakt op de veteranen die erbij waren. "Het is goed dat ook na tachtig jaar nog altijd niet is vergeten hoe belangrijk vrijheid is", zegt de 101-jarige Amerikaan Jack Myers.

Een aantal van de veteranen die afgelopen week bij de herdenkingen waren, stapten maandagochtend weer op het vliegtuig naar huis. Ondanks dat ze allemaal rond de 100 jaar oud zijn, hopen ze Nederland nog eens te bezoeken. Onder hen de 100-jarige Arleston Brown. "Ik wil zeker terugkomen", gaf hij aan. Brown komt uit Louisiana, waar hij vroeger met zijn Afro-Amerikaanse afkomst niet altijd met respect behandeld werd. Hier in Europa kreeg hij als militair meer respect. Dat zoveel mensen afgelopen week de herdenkingen rondom de bevrijding van Zuid-Nederland bezochten, vindt hij extra bijzonder. "Het is overweldigend."