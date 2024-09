Chalet Prinsenmeer eerst ingesmeerd met brandbare vloeistof voor brand

Voordat een chalet op vakantiepark Prinsenmeer in brand werd gestoken, nam een man uitgebreid de tijd om het huisje helemaal in te smeren met een brandbare substantie. Dat blijkt uit nieuwe bewakingsbeelden die de politie heeft vrijgegeven. Op de nieuwe videobeelden is ook geluid te horen. "Er brandt nog licht", hoor je iemand zeggen.

Eind maart brak brand uit op het vakantiepark. Al meteen was duidelijk dat het om brandstichting ging. Een chalet brandde compleet af, het chalet ernaast van parkeigenaar Peter Gillis werd zwaar beschadigd. Hij was tijdens de brand niet op het terrein. Verder liep een aantal auto's, die in de buurt van de chalets stonden, schade op. Ook is er bij andere onderkomens in de directe omgeving waterschade, omdat die volgens een bewoner door de brandweer nat werden gehouden, zodat de brand zich niet verder zou uitbreiden. In juni deelde de politie ook al beelden van de dader, die een lichtkleurige pet droeg. De beelden waarop te zien is dat een man het chalet insmeert met een brandbare stof, zijn echter nieuw. Wie de man herkent, kan de politie bellen via de tiplijn op 0800 6070 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800 6070.? EERDER MELDDEN WE DIT: Brand bij chalet van Peter Gillis is aangestoken, veel schade Prinsenmeer

