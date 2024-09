Brandbom gemonteerd onder taxi, wie kent de dader?

De politie weet nog altijd niet waarom er midden in de nacht een brandbom onder een auto aan de Jasmijnstraat in Bergen op Zoom werd gemonteerd. Wel is duidelijk dat het om een taxi gaat. De auto ging in de nacht van 14 op 15 juli rond vier uur in vlammen op. De bewoner was thuis en vluchtte via de achterdeur.

“Ik werd wakker van een brandlucht, ging naar beneden en keek naar buiten. Daar zag ik mijn auto in brand staan”, zegt het slachtoffer dat niet in beeld komt in een uitzending van Bureau Brabant. De taxi stond op de stoep voor het huis geparkeerd. Er volgde na de brandstichting een enorme explosie, de brand sloeg ook over naar andere huizen in de straat. Er vielen geen slachtoffers. Op verschillende plekken in de buurt van de Jasmijnstraat hangen camera’s. De bewakingsbeelden tonen dat er een man door de straat loopt, die doelgericht naar de auto loopt. Hij rommelt wat bij de achterkant van de auto en ineens zijn er vlammen. De man gaat er als een haas vandoor. Een andere camera pikt hem verderop op als hij door de straat sprint. Hij weet niet hoe snel hij weg moet komen. Ondertussen worden de vlammen groter en groter. "Ik deed de voordeur dicht en de ramen dicht en ben via de achterdeur naar buiten gegaan. Ik heb geen idee wie hier achter zou kunnen zitten", zegt de taxichauffeur die stelt geen ruzie te hebben met anderen. De schade loopt in de tienduizenden euro’s. DIT SCHREVEN WE ER EERDER OVER: Auto verwoest door explosief, ook gevels van huizen zwartgeblakerd