Operatie Market Garden: begin van de bevrijding van minuut tot minuut

16.40

De Amerikaanse troepen in Grave, Veghel, St Oedenrode en Son nemen hun posities in voor de nacht en verstevigen de verdediging. De Britse grondtroepen bereiken aan het begin van de avond Valkenswaard. Er is afgesproken dat ze geen nachtelijke aanvallen ondernemen. Het doel morgen: oprukken naar Eindhoven en dan verder. Naar de volgende bruggen en Arnhem.

17.30 - Amerikanen bouwen noodbrugje

Bruggenhoofd Son is toch een feit. Er is een simpele verbinding met Eindhoven. Dankzij de Amerikaanse genie is er een kleine loopbrug over het Wilhelminakanaal.