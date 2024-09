Operatie Market Garden: vliegtuigen boven vijandelijk gebied beschoten

08.45

Net zoals op D-day zijn er toespraken. In ieder vliegtuig wordt een brief voorgelezen van generaal Taylor, commandant van de 101e Airbornedivisie. ‘Men, at last we have the real thing.’ ('Mannen, eindelijk gaan we ervoor.'). Ze moeten snel werken, benadrukt de generaal en ze moeten de Britten helpen om de wegen voor de opmars vrij te houden van vijanden. Bovendien moeten ze ‘ambassadeurs’ zijn van Amerika. De brief moet worden vernietigd na het voorlezen, want de geheime militaire doelen staan erin.