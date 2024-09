1 miljoen boete voor kippenboer als hij zijn stallen niet snel leeghaalt

Kippenfokker Twan Engelen uit Someren lijkt geen keus meer te hebben. De provincie legt hem een dwangsom op van 1 miljoen euro als hij zijn stallen niet leeghaalt. De kippenhouder moet van de rechter al een tijd zijn stallen leeghalen. Dat heeft hij nog altijd niet gedaan.

Eerder werd Engelen al een boete van 2 ton opgelegd, omdat hij zijn stallen niet leeghaalde. Hij voelde er niets voor om zijn dieren te laten ruimen, dus koos hij ervoor om de 200.000 euro op te hoesten. Om meer druk op hem uit te oefenen, komt de provincie nu met een fors hogere boete.

Op dit moment zitten er 20.000 kippen in de stallen van de fokker. Er sleept al jaren een reeks rechtszaken over het bedrijf tussen de eigenaar, milieuclubs en de provincie.

Onterechte vergunning

Milieuclubs en omwonenden willen dat het bedrijf wordt opgedoekt. Om zijn bedrijf uit te breiden van 39.900 naar 82.000 kippen, kocht Engelen stikstofruimte van andere bedrijven. Maar die bedrijven hadden allang geen dieren meer, en dus werd er ook geen stikstof uitgestoten.

Dat die 'slapende' stikstofuitstoot weer tot leven zou komen, vonden de milieuclubs niet kunnen. De Raad van State gaf hen hierin gelijk. De stikstofvergunningen voor de nieuwe stallen van Engelen werden vernietigd.

De milieuclubs willen daarom dat de provincie handhaaft. De provincie weigerde lang om dat te doen, omdat ze van mening is dat Engelen in de toekomst wél een vergunning zal krijgen. De rechter is hier niet van overtuigd.

Keuze

Eerder koos Engelen ervoor om zijn stallen niet leeg te halen. Het is de vraag of hij, nu hem een megaboete boven het hoofd hangt, wederom de orders van de rechter zal negeren. Hij heeft twee weken de tijd om zijn dieren te laten ruimen, of om het bedrag over te maken.

