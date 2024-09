Juf Sofie van de Waart over kabinetsplannen: 'Ik lees weinig oplossingen'

Sofie van de Waart uit Prinsenbeek volgt de plannen van het nieuwe kabinet op de voet. Als 'Juf Sofie' is ze de kartrekker van een onderwijsproject voor hoogbegaafde kinderen. Over de kabinetsplannen is ze kritisch: "Het is weinig concreet. Problemen worden wel benoemd, maar ik lees weinig oplossingen. Het lijkt alsof onderwijs niet belangrijk wordt gevonden."

Van de Waart is onderwijsspecialist en zet zich in voor beter onderwijs, met name voor hoogbegaafde leerlingen. Eerder dit jaar won ze de Vrouw in de Media Award voor haar inzet voor kansengelijkheid in het onderwijs.

Toen ze het regeerprogramma las dat vrijdag gepresenteerd is, viel haar meteen iets op. "Onderwijs staat in paragraaf 6b, en we delen een paragraaf met zorg. Dat zegt al genoeg. Onderwijs had paragraaf 1 moeten zijn, want de problemen in andere paragrafen worden opgelost als je het onderwijs op orde hebt." Ze citeert Nelson Mandela: "Onderwijs is het krachtigste wapen om de wereld mee te veranderen."

Het kabinet wil volgend jaar 430 miljoen euro bezuinigen op onderwijs, cultuur en wetenschap. Van de Waart is er niet blij mee: "Ik ben heel benieuwd wat die bezuinigingen voor effect gaan hebben. Ook voor kinderen in de zogenaamde 'krachtwijken', waar ik onlangs nog was. De gevolgen voor hen kunnen echt groot zijn."