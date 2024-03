Sofie wint Vrouw in de Media Award dankzij inzet voor hoogbegaafde kinderen

Onderwijskundige Sofie van de Waart uit Prinsenbeek is de winnaar van de nationale Vrouw in de Media Award 2023. Ze zet zich in voor beter onderwijs, met name voor hoogbegaafde leerlingen. De prijs werd vrijdagavond uitgereikt in Hilversum en de titel verraste haar enorm. "Het is echt geweldig, ik voel me zo vereerd."

De Vrouw in de Media Award moet vrouwelijke experts en rolmodellen aanmoedigen om zichtbaar in de media te zijn. Maar ook redacties aanmoedigen om hen vaker dat podium te bieden. De prijs wordt daarom ook uitgereikt op Internationale Vrouwendag. Van de Waart vindt die boodschap erg belangrijk. "Maar een vijfde van de experts in de media is vrouw. Dat is echt te weinig, vrouwen moeten opstaan", zegt ze. De juf nam daarom ook haar dochter mee naar de uitreiking. "Ik wil dat ze ziet hoeveel sterke en deskundige vrouwen er zijn en dat we voor elkaar moeten opkomen."

"Ik appte al naar het thuisfront dat ik niet zou winnen."

Dat ze de prijs vrijdag zelf zou winnen, had ze totaal niet verwacht. "Toen ik aankwam, werd ik op rij drie neergezet", vertelt Sofie. "Ik appte daarom meteen naar het thuisfront dat ik niet zou winnen, omdat ik maar op de derde rij zat. Dat was een goede afleidingsmanoeuvre van de organisatie." Een uur na haar winst is Sofie van de Waart nog altijd overdonderd en erg enthousiast. "Je zit daar met zoveel toppers. Inspirerende vrouwen die keihard werken, maar blijkbaar heb ik toch indruk gemaakt met mijn werk. Ik voel me zo vereerd", zegt ze vrolijk. In februari won de onderwijskundige al de regionale prijs, Vrouw in de Media Award Noord-Brabant.

"Inspirerend, verfrissend en een enorme doorzetter."

De jury koos unaniem voor Van de Waart, omdat ze zich inzet voor kansengelijkheid voor kinderen in het onderwijs, in het bijzonder hoogbegaafde kinderen. "Ze heeft een belangrijke boodschap en draagt die enthousiast en vasthoudend uit", is het commentaar van de jury. De jury vindt het ook knap hoe ze zichzelf op de kaart heeft gezet, onder meer met de documentaire ‘De Utopie van juf Sofie’ bij Omroep Max. "Ze wordt door de stemmers gezien als een bruggenbouwer, die zich niet door obstakels van de wijs laat brengen. Inspirerend, verfrissend en een enorme doorzetter." In die documentaire startte Sofie een klas om hoogbegaafde kinderen onderwijs te geven op hun eigen niveau. "Ik schrijf columns voor Trouw en dan krijg ik wel eens en paar mailtjes, maar na deze uitzending kreeg ik duizenden reacties", vertelt Sofie. "Mensen herkenden zich in wat ik doe en voelden zich gesteund."

"Er is nog een lange weg te gaan."

Het gebrek aan begeleiding voor hoogbegaafden is volgens haar een serieus probleem. De kinderen worden nu vaak lastig gevonden of krijgen de stempel ADHD. "Hoogbegaafdheid wordt nu vaak gezien als elitair probleem, maar ze hebben gewoon passend onderwijs nodig. Er is nog een lange weg te gaan." Door haar prijs hoopt ze dat ze nog vaker haar verhaal mag vertellen. "Mijn telefoon staat roodgloeiend en ik ben al gewaarschuwd door de winnares van vorig jaar dat er veel op mij af gaat komen. Maar ik ga nu eerst uit eten om de titel te vieren en even bij te komen", zegt ze vrijdag. DIT VIND JE OOK INTERESSANT: Juf Sofie won eerder al de regionale Vrouw in de Media Award