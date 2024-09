112-nieuws: diefstal met geweld • appartementen hebben geen water na brand

10.06

In een hotel aan de Rosepdreef in de bossen van Oisterwijk heeft vanochtend brand gewoed. Die begon in een kast vlakbij de keuken. Twee hotelgasten en een medewerker hielpen de brand blussen met de spullen die daarvoor in het hotel aanwezig waren. Brandweerlieden van de posten in Oisterwijk en Moergestel kwamen op de brand af. Drie vrouwen ademden veel rook in en moesten naar het ziekenhuis. De schade in het hotel is groot. Het plafond en de kast zijn zwartgeblakerd. Ongeveer 25 hotelgasten moesten het hotel uit en hebben buiten gewacht. De brandweer onderzoekt de oorzaak van de brand.