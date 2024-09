112-nieuws: gewapende overval op tankstation • waarschuwingsschot gelost

19.14

De brandweer is vanmiddag uitgerukt vanwege een brand bij het hoofdkantoor van De Laat Coffee in Nieuwkuijk. De brand ontstond in de afzuiginstallatie van het bedrijf. De hulpdiensten kwamen met meerdere voertuigen om de brand te bestrijden, waaronder een hoogwerker en een ladderwagen, om de situatie onder controle te krijgen. Een deel van de afzuiginstallatie is door de brandweer gedemonteerd om de brand effectief te bestrijden. Op dit moment is nog onbekend hoe groot de schade is en of er gewonden zijn gevallen. De brandweer is nog enige tijd bezig met het nablussen van de brand.