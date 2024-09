112-nieuws: supermarkt ontruimd • chauffeur bakwagen gewond bij ongeluk

14.14

Agenten van de politie in Maashorst hebben afgelopen nacht mannen van 38 en 42 aangehouden die in een gestolen auto over de A77 bij Boxmeer reden. Het voertuig stond in het politiesysteem als gesignaleerd omdat het eerder weg was gehaald bij een woninginbraak. De auto werd na een achtervolging klemgereden en de twee verdachten opgepakt.

De bestuurder reed volgens de politie mogelijk onder invloed van drugs en had een ongeldig rijbewijs. Hij had ook geen identiteitskaart bij zich. De man van 38 zat achter het stuur en heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. De andere man komt uit Boxmeer.