Slachtoffers in misbruikzaak vaste campinggast Hoeven zijn allemaal meisjes

De negentien minderjarige slachtoffers van de zedenverdachte (45) uit Barendrecht, een vaste gast van een camping in Hoeven, zijn allemaal meisjes. Dat meldt het Openbaar Ministerie na vragen van Omroep Rijnmond. Het gaat in de zaak om verdenkingen van zowel fysiek misbruik als het maken van beeldmateriaal.

Eerder meldde De Telegraaf dat de jonge slachtoffers van de Barendrechter vriendjes waren van de eigen kinderen van de verdachte. Een persofficier van het OM laat aan Rijnmond weten dat het dus niet gaat om jongens, maar uitsluitend om meisjes.

De slachtoffers zijn voornamelijk kinderen van de hoogste klassen van de basisschool. Vooralsnog gaat het om negentien jonge meisjes, maar een woordvoerder van het OM sluit niet uit dat er meer kinderen zijn misbruikt.

De verdachte kwam vorige week in beeld nadat er aangifte tegen hem werd gedaan. Hij meldde zich vervolgens bij de politie. De man is een vaste gast van een camping in Hoeven. Daar heeft hij een caravan en huurt hij een vaste seizoensplaats. Het is niet duidelijk of er op de camping ook misbruik heeft plaatsgevonden. De politie heeft de caravan in beslag genomen voor onderzoek.

Het huis van de man uit Barendrecht is volgens het AD dinsdagnacht beklad met graffiti en bekogeld met eieren. De gemeente heeft de graffiti verwijderd.

DIT IS OOK INTERESSANT:

Vaste gast van camping in Hoeven opgepakt in grote misbruikzaak