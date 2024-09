'Opa en oma' vangen al 2 jaar Oekraïners op: gemeente trekt stekker eruit

Bij de vluchtelingenopvang van 'opa en oma' Leon Bronckers en Deborah van der Meere in Dongen is donderdagmiddag een brief met een dwangsom op de deurmat geploft. De gemeente geeft het stel twee weken de tijd om alle bewoners van hun opvang het huis uit te zetten, omdat ze in overtreding zijn. Zo niet, dan wordt het lappen: 2000 euro per week.

"Het lijkt wel alsof we een stel criminelen zijn, alsof we iets heel crimineels hebben gedaan", zegt Leon. Hij is ontzettend aangedaan door de brief van de gemeente. Een trillende stem, tranen in de ogen. "We zijn heel erg boos, dit is superonredelijk."

In de brief van de gemeente Dongen staat dat het stel, dat in 2022 in Dongen-Vaart een opvang opende voor Oekraïense vluchtelingen, per 1 oktober iedereen eruit moet hebben gestuurd. Voor alle 18 bewoners staat op een andere locatie, Glorieux, een bedje te wachten. Luisteren ze niet, dan hangt hen een dwangsom van 2000 euro per week boven het hoofd.