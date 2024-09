Grote brand verwoest loods, brandweer weet erger te voorkomen

In Roosendaal is in de nacht van woensdag op donderdag een grote brand uitgebroken in een bedrijfspand. De brand brak rond twee uur uit en is inmiddels onder controle, dat meldt de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

Het gaat om een pand van het bedrijf Van Dijck Mobility, dat houdt zich bezig met de verkoop van e-bikes. Het is onduidelijk of er ook elektrische fietsen in het pand zijn opgeslagen. Iets voor 02.00 uur vannacht moest de brandweer uitrukken voor de brand aan de Vaartveld, in een loods van duizend vierkante meter. Tijdens de brand was niemand aanwezig in het pand. Pand slopen

De brandweer heeft kunnen voorkomen dat de brand oversloeg naar naastgelegen panden. De komende uren is de brandweer nog aan het nablussen. Brandweerlieden zijn inmiddels bezig om het pand te slopen met behulp van een kraan. Op die manier kunnen ze beter bij de brandhaarden komen. Rookoverlast in omgeving

Vanwege het watertransport is een gedeelte van het industrieterrein afgesloten. Over de oorzaak van de brand is nog niet bekend. Door de brand hangt er veel rook in de buurt. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren gesloten te houden en ventilatiesystemen uit te schakelen als er rookoverlast is.

Foto: Christian Traets / SQ Vision

Foto: Christian Traets / SQ Vision

Foto: Christian Traets / SQ Vision