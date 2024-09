Hoop verwrongen staal en zwarte muren, dit is er over na brand

Een zwartgeblakerd pand en een hoop verwrongen staal, dat is er nog over van het bedrijfspand van Van Dijck Mobility in Roosendaal. Woensdagnacht ontstond er brand in het pand. Bedrijfsleider Harold van den Bogaart is er ondanks de grote ravage rustig onder. "Dit zijn meestal dingen die bij anderen gebeuren, we hebben zoiets nog nooit meegemaakt."

Medewerkers van het bedrijf staan donderdagochtend samen met de bedrijfsleider beduusd te kijken bij het verwoeste gebouw. Bussen die bij het pand geparkeerd stonden, zijn aan de zijkant verwrongen door de hitte. “Ze rijden nog wel, dat scheelt”, zegt de bedrijfsleider gelaten. Het bedrijf levert onderdelen van elektrische fietsen aan fietsendealers door het hele land. Ze hebben nog een locatie in Etten-Leur, sinds een jaar zitten ze op de locatie aan de Vaartveld waar de brand woedde. Daar werken vijftien mensen.

Foto: Floortje Steigenga

De brand ontstond in de nacht van woensdag op donderdag rond twee uur, waarschijnlijk op de bovenste etage, weet de bedrijfsleider. De brandweer moest het pand uiteindelijk met een kraan uit elkaar halen, zodat ze de brand beter konden bestrijden. De oorzaak van de brand achterhalen wordt daardoor lastig. “Er is teveel stuk gemaakt, maar het is nog afwachten.” LEES OOK: Grote brand verwoest loods, brandweer weet erger te voorkomen In het gebouw worden accu’s en batterijen bewaard maar de bedrijfsleider vindt het niet aannemelijk dat de brand daardoor is ontstaan. “Deze worden bewaard in brandwerende kasten.”

Foto: Floortje Steigenga

Hij vertelt het verhaal kalm en beheerst en wil vooral vooruit nu. "Tuurlijk, dit is echt niet leuk en je hoopt dit nooit mee te maken. Maar ik heb er niks aan als ik nu in de stress schiet. Ik kan beter rustig blijven, daar heeft iedereen veel meer aan." In het bedrijfspand waren ze van plan om een showroom te openen om fietsen te laten zien. “En dan gebeurt er zoiets. Dat is wel heel zuur. Maar het is nu zaak om zo snel mogelijk een nieuwe locatie te vinden, zodat we weer aan de gang kunnen”, besluit Van den Boogaart. Deze beelden werden vannacht gemaakt van de brand:

Foto: Floortje Steigenga

Foto: Floortje Steigenga