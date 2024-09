Man (48) enkele uren na gewapende overval al aangehouden

De politie heeft een 48-jarige man uit Oss aangehouden voor de gewapende overval op het OK-tankstation aan de St. Servatiusstraat in Heeswijk-Dinther woensdagavond. De man wist in eerste instantie te ontkomen, maar werd een paar uur later al opgepakt. Mogelijk is er een link met een overval op een tankstation eerder deze week in Rosmalen.

De dader liep woensdagavond rond kwart voor negen naar binnen en bedreigde een medewerker van het tankstation met een mes. De overvaller deed een greep in de kassa en zette hij het vervolgens op een lopen.

Niemand raakte gewond. Wat er buit is gemaakt, is niet bekend.

De politie wist de dader rond twee uur 's nachts aan te houden. Meerdere agenten herkenden de verdachte op basis van camerabeelden van het tankstation. Hij werd aangehouden in zijn woonplaats Oss.



De politie vermoedt dat de verdachte betrokken is bij de overval in Heeswijk-Dinther en gaat dit verder onderzoeken. "De verdachte zit vast en wordt gehoord over zijn exacte rol en aandeel in deze zaak", zegt de politie.

Eerder deze week werd ook in Rosmalen een tankstation met een mes overvallen en ging de dader eveneens lopend op de vlucht. "Er zijn inderdaad overeenkomsten en we kijken hier zeker naar in ons onderzoek", zegt een woordvoerder van de politie. Hij kan niet zeggen of de verdachte uit Oss de dader is van de overval in Rosmalen. "In principe zijn we nog op zoek naar de verdachte van die zaak."

