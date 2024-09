'Dit was wel meer dan een rotje!', buren schrikken van explosie bij chalet

"Het trilde tot in de douche", vertelt een buurvouw van het chalet op camping De Molenheide in Schijndel. Daar ontplofte donderdagavond rond halfelf een explosief. Een raam van het chalet ging aan diggelen.

Harrie Smulders (75), die pal naast het getroffen chalet woont, zag vanuit zijn woonkamer een steekvlam bij het chalet en vervolgens rook bij de overkapping. "Ik dacht in eerste instantie: ze hebben een rotje afgestoken. Maar toen ik buiten ging kijken, zag ik: dit is wel meer dan een rotje geweest. Gelukkig zagen we de buurman lopen. Iemand anders had op dat moment al 112 gebeld."