Elektronicazaak BCC 1 jaar failliet: zo gaat het nu met leeggekomen panden

Precies een jaar geleden ging elektronicaketen BCC failliet. In Brabant waren er elf locaties. Van Bergen op Zoom tot aan Veghel. Zeven hiervan hebben ondertussen een eigenaar, maar er staan er ook nog steeds een aantal leeg. "Er is geen haast mee", vertelt Jack van Lieshout, centrummanager van Oss.

Aan de rand van het centrum van Oss was tot een jaar geleden nog een elektronicazaak. Het pand aan de Oostwal was eerst een BCC, maar staat er nu verlaten bij. "Al zijn er wel partijen die willen", volgens van Lieshout. Nog voordat het de laatste bestemming kreeg, was het een supermarkt. "Het is wel een interessante locatie voor ondernemers. Er is een parkeerdek en een parkeergarage. Ik neem dus aan dat er wel iets gaat gebeuren."

"Het ziet er weer goed uit en dat trekt aan."

In Roosendaal daarentegen is er wel weer leven in de brouwerij. "Er zit een Electro World in op het moment", vertelt Olav Posthumus, binnenstadmanager van de stad. "Die zit midden op de woonboulevard, een plek met veel leven." "Het is dicht bij de snelweg en je kunt er gratis parkeren." Dat zijn belangrijke redenen voor het succes, meent Posthumus. "Het is er niet zo lang geleden ook nog allemaal gerenoveerd. Het ziet er weer goed uit en dat trekt aan." Kijk hier naar beelden van een jaar geleden, toen de BCC de deuren moest sluiten (artikel gaat verder onder de video):

Ook winkelcentrum Woensel in Eindhoven heeft sinds kort een nieuwe invulling voor de leegstaande winkel. Sinds deze zomer is de GGD daar druk aan de slag om het pand eigen te maken. "Daar zijn we heel erg blij mee", vertelt Marcel Emmen. Hij is de voorzitter van winkeliersvereniging Winkelcentrum Woensel. "Ze huren het permanent en doen zelfs mee aan de winkeliersvereniging." Al jaren loopt de 'shopping mall' leeg en wordt er gewerkt aan een kwaliteitsimpuls. "Lege winkels, dat werkt niet. Dus een gevuld pand is top. Het hoeven niet per se winkels te zijn. We willen vooral een bruisend stadshart zijn waar geleefd wordt."

"Maar als ik écht mag dromen, dan zou een Ikea light wel erg grappig zijn."

"Het zou dan ook mooi zijn als mensen uit de hele stad hier komen om naar de GGD te gaan", licht Emmen toe. "Wie weet pakken ze dan nog wel een winkeltje mee. Hopelijk draagt het positief bij." In sommige steden is er dus al een invulling gevonden. Jack van Lieshout heeft nog wel een idee voor het leegstaande pand in Oss. "Een elektronicawinkel of doe-het-zelfwinkel lijkt me leuk. Maar als ik écht mag dromen, dan zou een 'Ikea light' wel erg grappig zijn." LEES HIER HOE OVER HET FAILLISSEMENT VAN DE BCC EN ANDERE WINKELS: Deze winkels verdwenen ook uit het straatbeeld, net als de Bristol Dichte deuren en ijsberend personeel bij BCC: ‘Ben al aan het solliciteren’ BCC's dicht: personeel voelt zich niet veilig door agressieve koopjesjagers