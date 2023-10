BCC's dicht: personeel voelt zich niet veilig door agressieve koopjesjagers

BCC heeft dinsdag alle vestigingen gesloten in verband met de veiligheid van het personeel. De faillissementsuitverkoop van de elektronicaketen zorgde voor ongeduldige, boze en zelfs agressieve klanten, binnen en buiten de winkel. Ook de BCC in Breda sloot maandagmiddag eerder de deuren en was dinsdag maar eventjes open.

Arnold Tankus Geschreven door

De BCC in Breda is gesloten, maar met grote regelmaat komen er mensen langs, kijken naar binnen en lopen weer door. De 23-jarige Daphne uit Breda komt net aanrijden. “Ik heb een nieuw appartement, daar kan ik wel wat goedkopere spullen voor gebruiken. Alles is zo duur tegenwoordig”, geeft ze als reden waarom ze komt koopjesjagen. “Ik denk niet dat het nog open gaat. Jammer.” Beppie uit Breda wilde een afgeprijsde e-reader kopen, maar snapt dat de winkel dicht is. “Dat mensen zo doen, dat hoort gewoon niet. Maar wel jammer dat ik er niet meer terechtkan.” Dat vindt ook Bianca. Zij wilde iets van Apple ‘scoren’ met tien procent korting. “Dat is niet veel, maar toch mooi meegenomen.” Bianca vindt het ook jammer dat de BCC dichtgaat. “Het was onze vaste winkel voor elektronica met fijn personeel.”

Bij de dichte BCC wacht Jeanine op een wasmachine die geleverd zou worden. “Ik kreeg vierhonderd euro korting, dat is wel de moeite. Ik wilde eerst een goedkoper model kopen, maar nu heb ik er voor dezelfde prijs één met meer mogelijkheden.” Ze heeft ook nog een wasdroger besteld. “Ze zeiden zaterdag nog dat alles nog geleverd zou worden.” Gelukkig heeft Jeanine nog niet voor het witgoed betaald. “Alleen nog een beetje geduld”, hoopt ze. Marcel was maandag en dinsdag bij de BCC in Breda aan het werk was om het pand op te meten. “Ik heb er flarden van meegekregen en ook collega’s hebben het nodige verteld”, zegt hij. “Binnen waren mensen ongeduldig, buiten stonden mensen die niet wilden wachten. De sfeer was onbeleefd tot bedreigend. Het ging veel verder dan een scheldwoordje.”

"We zitten in een ik-maatschappij."