Motief in parenclubmoord blijft onduidelijk, verdachten langer vast

Het is nog altijd niet duidelijk waarom Bert Heijmans (57) om het leven is gebracht. Vorige week werd zijn lichaam gevonden in zijn auto in de buurt van Maarheeze. Een paar dagen later werden de twee uitbaters van parenclub 7Sins in het Belgische Maaseik opgepakt als verdachten.

Maar de twee verdachten, de 33-jarige Siri C. en de 51-jarige Erik I., ontkennen hun schuld tegenover de Belgische onderzoeksrechter, zo schrijft de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws. Toch zouden er volgens de krant concrete aanwijzingen zijn voor hun betrokkenheid bij de dood. Bewijs wijst naar uitbaters

In de middag van vrijdag 13 september zou Bert vanuit huis zijn vertrokken naar de parenclub. Hij zou de uitbaters gaan helpen met de voorbereidingen voor de opening die avond. Uit zijn telefoongegevens blijkt dat hij daar maar een halfuur is geweest. In de club trof de politie veel bloedplekken aan. Verder zouden de twee verdachten gespot zijn op beelden van verkeerscamera's. Eén van hen zou in de eigen auto van het slachtoffer hebben gereden, met daarachter de andere verdachte in hun eigen auto. Bij een bos in Maarheeze, dertig kilometer van de club, werd de auto van Bert met daarin zijn levenloze lichaam gedumpt. Een buurtbewoonster trof hem daar de volgende dag aan. Liefdesconclict

Waarom Bert werd gedood blijft vooralsnog onduidelijk. De Belgische politie houdt rekening met een conflict in de relationele sfeer. Siri zou hebben verklaard dat ze gevoelens had gehad voor Bert. Mogelijk was dat reden voor Erik om hem om het leven te brengen. Wat volgens de politie ook een rol kan spelen, is dat Heijmans naar voren zou zijn gekomen tijdens onderzoeken naar motorbendes. In de hoop op meer duidelijkheid, worden de verdachte clubeigenaren de komende weken nog verhoord. Daarvoor blijven ze ook de komende maand nog vastzitten. Ook wordt nog gewacht op onderzoeksresultaten van de Nederlandse recherche.