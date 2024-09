Uitbaters parenclub aangehouden in zaak vermoorde Bert (57)

Een man van 51 en een vrouw van 33 zijn aangehouden in het onderzoek naar de moord op de 57-jarige Bert Heijmans uit het Belgische Maaseik. Dit heeft justitie in België woensdag bekendgemaakt. Heijmans werd eind vorige week dood gevonden in Maarheeze. De opgepakte verdachten zijn de uitbaters van parenclub 7Sins in Maaseik.

Heijmans zou in de parenclub om het leven zijn gebracht. De man werd afgelopen zaterdag dood gevonden in zijn auto die in Maarheeze was achtergelaten. De politie ging al snel uit van een misdrijf.

De parenclub waar het 57-jarige slachtoffer voor het laatst levend zou zijn gezien (foto: Google Streetview).

De moord heeft zich wellicht in de relationele context afgespeeld, zo meldt de Gazet van Antwerpen. De woordvoerder van Justitie wil hierop niet ingaan. Ze bevestigt wel dat de twee verdachten vrijdag voor de raadkamer in Tongeren moeten verschijnen. Eerder deze woensdag zijn ze voor de eerste keer voorgeleid. Frequente bezoeker parenclub

Heijmans was een frequent bezoeker van de parenclub. Zijn levenloze lichaam werd, gewikkeld in plastic, gevonden in zijn Renault Laguna. Deze wagen stond in het buitengebied van Maarheeze, aan de Fazantlaan. De afgelopen dagen hebben politie en justitie in Brabant en België innig met elkaar samengewerkt om de moordzaak op te lossen. "Mede dankzij de nauwe samenwerking met Nederland werden de twee verdachten gearresteerd en aangehouden", aldus het Belgisch-Limburgse parket in een verklaring. De woordvoerder meldt verder dat er de afgelopen dagen in verband met de dood verschillende huiszoekingen zijn geweest en dat het onderzoek verder gaat. Direct na de melding is de politie in en om de vindplaats in Maarheeze een onderzoek begonnen: