Dode man die in auto werd gevonden, zou zwaar zijn toegetakeld

De 57-jarige Bert Heijmans, die eind vorige week dood werd gevonden in Maarheeze, is volgens Belgische media gruwelijk vermoord. Volgens de Gazet van Antwerpen waren zijn gezicht en lichaam zwaar toegetakeld.

De kranten gaan er nog steeds vanuit dat de man in of in de buurt van parenclub 7Sins in zijn woonplaats Maaseik is vermoord. Een woordvoerder van justitie in België wil niet ingaan op deze onthullingen.

Belgische media melden ook dat de afgelopen dagen verschillende mensen zijn gearresteerd en/of verhoord. En dat dinsdag uitvoerig huiszoeking is gedaan in de woning van het slachtoffer. Hij was getrouwd en had twee kinderen.

Het lichaam van Heijmans werd zaterdagmiddag in zijn auto gevonden en was in blauw plastic gewikkeld. De wagen stond in het buitengebied van Maarheeze, aan de Fazantlaan. De politie ging er al snel vanuit dat sprake was van een misdrijf.

Eerder deze week verklaarde een woordvoerder van justitie in België dat de man is vermoord. Ze wil, zolang het onderzoek loopt, details die Belgische media naar buiten brengen bevestigen noch ontkennen. De kranten wisten al te melden dat Heijmans een frequent bezoeker was van de parenclub in zijn woonplaats. Een dag voordat zijn levenloze lichaam werd ontdekt, zou hij er nog een bezoek aan hebben gebracht.

Vreemd is dan wel dat de auto waarin hij werd gevonden, al donderdag was opgevallen bij buurtbewoners in Maarheeze. Hiermee geconfronteerd laat een woordvoerder van de Brabantse politie weten dat 'antwoorden op dergelijke vragen deel uitmaken van ons onderzoek, waarop wij nu niet vooruitlopen'. Zijn Belgische collega had een vergelijkbare reactie.

'Geen uitpuilend strafblad'

Volgens de Belgische kranten is de man in het verleden in aanraking geweest met politie en justitie, al staat hij ‘niet bekend als een doorgewinterde crimineel met een uitpuilend strafblad'. Wel wordt hij in dossiers ’geen gemakkelijk mens’ genoemd.

In het verleden werd zijn naam in verband gebracht met een dodelijke ruzie tussen twee jagers. Heijmans zou daarna een kogelbrief hebben ontvangen. Of de dader(s) in de jachtwereld moet worden gezocht, is de vraag. Heijmans vreesde toen wel voor zijn leven.

