Man (57) die dood werd gevonden in Maarheeze mogelijk gedood in parenclub

De man uit het Belgische Maaseik die vorige week dood werd gevonden in een auto in Maarheeze, is daarvoor mogelijk vermoord in een parenclub. Vervolgens zou hij zijn achtergelaten in de wagen die zaterdag werd gevonden in het buitengebied in Maarheeze, aan de Fazantlaan. Verschillende Belgische media melden dit dinsdagmorgen.

De man maakte er geen geheim van dat hij een bezoeker was van Club 7Sins in Maaseik. Bij deze parenclub deden rechercheurs maandag urenlang onderzoek. Volgens het Vlaamse P-Magazine zijn meerdere mensen meegenomen voor verhoor. Een woordvoerder van het parket Tongeren in België laat alleen weten dat er een 'gerechtelijk onderzoek is ingesteld naar aanleiding van een moord.' Ze wil niet ingaan op de vraag waar onderzoek is of wordt verricht, wel dat hierbij wordt samengewerkt met de politie in ons land. Waarom de man om het leven is gebracht en door wie, is dus nog onduidelijk.

Politieonderzoek in Maarheeze na de vondst van de dode man uit Maaseik (foto: SQ Vision).