Van Goghs zonnebloemen éindelijk in volle bloei, zo ziet dat eruit

Het beroemde schilderij van een vaas vol zonnebloemen van Vincent van Gogh is in Etten-Leur nagemaakt, maar dan op een veld vol echte bloemen. Door zaadjes van zonnebloemen en andere planten in de juiste vorm uit te strooien, is er een levend kunstwerk ontstaan. Bijen, hommels en vlinders weten inmiddels de weg naar dit levende Van Gogh schilderij te vinden. Net als 12.000 nieuwsgierige bezoekers.

De initiatiefnemers van de levende vaas zijn trots op het resultaat. Maker Pierre van Damme kende dan ook wat tegenslagen in het hele project. "Het begon ermee dat we alles met de hand hadden ingezaaid in juni waarna het onophoudelijk begon te regen. Alle zaadjes spoelden weg. We moesten weer helemaal opnieuw beginnen. "

Maar niet alleen de regen was een spelbreker. "Een week geleden zag het hier wit van de hagel en knakten bloemen onder het gewicht", vertelt Pierre. Deze zaterdag straalt de maker onder een stralend blauwe hemel terwijl hij de bezoekers gadeslaat. "Toch bijzonder als je kunt vertellen dat je door Van Goghs schilderij gewandeld hebt."

Opzet geslaagd

Het bloemenveld is een initiatief van Van Gogh Nationaal Park. Het is de manier om een ode te brengen aan de schilder die uit deze omgeving komt én meteen een Nationaal Park te ontwikkelen zoals we dat nog niet kennen. Het moet een park zijn waar een groen en gezond landschap samen gaat met economische ontwikkeling.

De vele duizenden kijkers en het gezoem van alle insecten bewijzen dat deze opzet geslaagd is. In totaal staan er 60.000 zonnebloemen en een miljoen andere bloemen en planten. Deze maand is het levende schilderij op zijn best. De uitkijktoren van waar bezoekers het beste beeld krijgen, blijft nog open tot en met de herfstvakantie, eind oktober.

Daarnaast kan iedereen het levende kunstwerk blijven bezoeken de rest van het jaar. Het verval van de natuur is namelijk onderdeel van Van Goghs schilderij. Ook daar zijn bloemen te zien die uitgebloeid zijn. Pierre: "Ik denk dat ook dit verval met veel bruin en minder geel een natuurlijk kunstwerk oplevert."