Heel Oosterhout haakt: 1500 klaprozen moeten de brug versieren

Ze zijn er maar druk mee, de leden van handwerkgroep Nieuwe Dag en zanggroep De Refreintjes uit Oosterhout. Ter ere van 80 jaar vrijheid, haken zij deze weken klaprozen. En iedereen mag aanhaken bij het initiatief, want er zijn liefst 1500 van die poppy’s nodig om uiteindelijk de Nieuwe Koningsbrug mee te versieren.

“Als eerbetoon haken wij dit symbool. Held van veerkracht is die sterke klaproos”, zingen een aantal dames van De Refreintjes, terwijl ze druk aan het wildhaken zijn in het Slotpark. In de kiosk stapelt zich inmiddels een flinke verzameling gehaakte poppy’s op.

“Ik doe er de volledige lengte van

“De klaproos is het symbool van herdenken en eren”, vertelt Lia Ligtenberg. Normaal gesproken staat ze het allerliefst te zingen, maar voor het project 80 jaar leven in vrijheid van de gemeente Oosterhout is ze op dit moment vooral druk in de weer met een haakpatroon en bollen wol. “Ik doe er de volledige lengte van het Achtuurjournaal over om één klaproos te haken”, vertelt ze. “Inclusief reclameblokken.” Terwijl even verderop een echtpaar een vershoudbakje met vier gehaakte klaprozen inlevert, haakt Willeke Donkers aan. Haar tante is na de bevrijding getrouwd met een Poolse soldaat, vertelt ze. Ze vindt het mooi dat ze met dit initiatief stil kan staan bij haar oom. Snel neemt ze een flyer met het haakpatroon, een aantal bollen wol en een haakpen mee, om thuis aan de slag te gaan.

“Klaprozen symboliseren de vrijheid en bruggen verbinden.”