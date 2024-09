Ties wil iPhone kopen op Marktplaats maar krijgt klappen: 'Ze lachten erom'

Een iPhone 15 Pro Max voor 900 euro op Marktplaats, dat leek Ties (20) wel een goede deal. Maar op het moment dat de koop gesloten moest worden, bleek er geen iPhone te zijn en doken er ineens vijf jongens op. Ties werd in elkaar geslagen. Zijn moeder wil anderen waarschuwen voor de werkwijze van de daders. "Op Marktplaats zien we nog altijd advertenties waarvan we denken dat ze van de daders zijn."

Ze spraken om half tien in de avond af, maar de verkoper wilde ineens later afspreken: om tien uur. In eerste instantie moest hij zich melden bij een woonadres, maar ook dat bleek niet te kloppen. Hij werd op een afgelegen parkeerplaats verwacht. Hij trof twee jongens, van tussen de 18 en 25 jaar, een van de twee vertrok al snel weer.

Het was eind juli dat ze hem te grazen namen. Zijn ouders hadden al eens een telefoon via Marktplaats gekocht, dus zag hij dat zelf ook wel zitten.

Ties maakte z'n zakken leeg, in de hoop dat ze zouden stoppen. Het geld namen ze mee, net als z’n auto-, en huissleutels. Z’n telefoon moest hij meters verderop zoeken. “Die hebben ze proberen stuk te maken, ik denk zodat ik geen 112 meer kon bellen.” Dat lukte wonder boven wonder met z’n gesloopte toestel.

De telefoon hadden ze niet bij zich. De jongen vroeg Ties of hij het adres op wilde zoeken waar ze de telefoon gingen ophalen. “Zodra ik op m’n telefoon keek, kreeg ik een harde klap op m’n hoofd.” Er verschenen nog eens vier jongens. Ties viel op de grond en de jongens schopten vol op hem in. “Ik zag hun voeten op me afkomen, ik heb mezelf zoveel mogelijk verdedigd tot het klaar was.”

Ties kampt nog altijd met de gevolgen van die avond. “Ik slaap slecht, ik eet bijna niet meer. Mentaal heb ik er veel last van, als ik ergens ben, wil ik zo snel mogelijk weer naar de auto en weg. Ik ben altijd alert op wat er om me heen gebeurt.”

Ze is boos dat ze haar zoon zo hebben toegetakeld en wil anderen graag waarschuwen voor de werkwijze van de daders. “Op Marktplaats zien we nog altijd advertenties waarvan we denken dat ze van de daders zijn. Het zijn dezelfde foto’s maar dan verkocht onder een andere naam en plaats. De accounts zijn nog maar enkele weken in gebruik, dat valt op.”

Zijn ouders waren op vakantie en schrokken zich rot. “De voetafdrukken stonden op z’n rug en in z’n nek. Hij had een hersenschudding, zwaar gekneusde ruggenwervel, kneuzingen aan z’n arm en pols en met zijn linkeroog ziet hij bijna niks meer”, vertelt zijn moeder gelaten.

Hij twijfelt of de jongens het echt op z’n geld hadden voorzien. “Ik had geld bij me, maar daar hadden we vooraf niets over afgesproken. Ik heb het gevoel dat ze me gewoon voor de lol in elkaar hebben geslagen. Ik hoorde gelach toen ze me sloegen, alsof ze het leuk vonden.”

Of er al daders zijn opgepakt weet hij niet, wel zegt hij dat er veel contact is geweest met de politie. “Maar ik houd me nu vooral met mezelf bezig, ik hoop dat ik het achter me kan laten als het beter gaat.”