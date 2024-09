Burgemeester wil nú oplossing voor azc Budel: 'Voor vlam in de pan slaat'

"De overlast in Budel is morgen op te lossen en is geen asielcrisis", dat zegt de burgemeester van Cranendonk in het praatprogramma KRAAK. Daarmee zegt burgervader Roland van Kessel niet dat er geen overlast is. "Die is er zeker", maar dit is volgens hem snel aan te pakken als de overheid meewerkt. Na drie brandbrieven van zijn kant blijft het alleen stil vanuit Den Haag.

"Wat er nu voor oplossingen worden aangereikt, zoals het strengste asielbeleid ooit, dat is iets voor de langere termijn", vervolgt hij. "Budel heeft nú een oplossing nodig." Die oplossing lag er volgens hem zelfs al, door het invoeren van de spreidingswet. "Hierdoor kon onder meer die lastigere groep asielzoekers die vaak voor overlast zorgt beter verdeeld worden. Een kleine groep herrieschoppers is beter te beheersen dan grote groepen."

Budel heeft echt veel last van een groep 'risico' asielzoekers die in Budel wordt opgevangen, vertelt de burgemeester. "Er wordt gestolen, geïntimideerd, rotzooi getrapt en nog meer ellendigs. Er is na een periode van betrekkelijke rust nu ook weer een toename van overlast te zien. Wat er ontbreekt is een plan van aanpak."

Maar die spreidingswet is nu van tafel geveegd in het nieuwe regeerakkoord. "Nu mogen Budel en Ter Apel het zelf oplossen. Dat kunnen wij niet alleen. Dit moeten we samen oplossen."

De burgervader houdt steeds vaker zijn hart vast of het niet uit de hand loopt in zijn gemeente. "Ik sta voor mijn inwoners en voor de leefbaarheid in mijn gemeente. Die staat steeds meer onder druk. Ik snap de woede van inwoners waar is ingebroken, de zoveelste fiets is gestolen of waar in de tuin is gepoept."

Door die overlast stijgen de spanningen binnen gemeente Cranendonck. "Straks neemt iemand het heft in eigen hand en slaat de vlam in de pan", klinkt Van Kessel bezorgd. Het is niet zo dat de overlast onbekend is. Budel werd samen met ter Apel in de troonrede genoemd onlangs was minister Faber van asiel nog op bezoek. "Ik ben heel blij met de aandacht, maar er gebeurt vervolgens niets."