NAC-supporters vallen medewerkers in de Kuip aan en slopen tent

NAC-supporters hebben zondagavond na afloop van de wedstrijd tegen Feyenoord een horecagelegenheid in het Rotterdamse stadion vernield. Ook vielen ze medewerkers van de zaak aan. Het personeel was doodsbang en probeerde over een hek weg te komen, zo is te zien op beelden. Vier medewerkers raakten lichtgewond. Zeven NAC-supporters werden aangehouden.

De ongeregeldheden braken uit kort na het einde van de wedstrijd, die de club uit Breda met 2-0 verloor. Huisje gesloopt

Het gaat om een huisje dat in het uit-vak van het stadion staat, met daarin een horecagelegenheid. NAC-supporters vielen de zaak aan, het huisje werd omgeduwd en kapotgemaakt. Op beelden van Dumpert is te zien hoe de horecagelegenheid in de Kuip wordt aangevallen:

