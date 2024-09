112-nieuws: auto's door brand beschadigd • aanrijding op het spoor

In dit liveblog houden we je deze maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

06.45 Seinstoring op het spoor Vanwege een seinstoring: rijden de treinen tussen Dordrecht en Lage Zwaluwe met vertraging en rijden er minder treinen. De NS hoop dat de treinen hier rond negen uur weer volgens schema zullen rijden.

06.29 Aanrijding op het spoor Na een aanrijding rijden er geen treinen tussen Bergen op Zoom en Kruiningen-Yerseke. De NS hoopt dat de treinen rond tien uur hier weer volgens schema kunnen rijden.

05.11 Auto's door brand beschadigd Twee auto's in de Componistenlaan in Tilburg-Noord zijn afgelopen nacht door brand beschadigd. Het vuur werd rond halfvier ontdekt. Een van de auto's stond in lichterlaaie, de tweede auto liep schade aan de voorkant op door de stralingswarmte. De brandweer bluste de auto's. Deze brand is de zoveelste in een reeks autobranden die Tilburg teistert. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de autobranden. Hoe de brand in de Componistenlaan in Tilburg kon uitbreken, wordt onderzocht (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision).