112-nieuws: waterleiding gesprongen • auto's door brand beschadigd

Op de Boordseweg in Nuenen is een lekkage ontstaan in een waterleiding. Omdat de watertoevoer is afgesloten zitten zo'n 100 woningen op dit moment zonder water. Ook is er in de straat waar de waterleiding is gesprongen een zinkgat ontstaan, precies onder een auto. Die is volgens Brabant Water weggesleept. Monteurs zijn bezig om de problemen op te lossen. Volgens een woordvoerder is het onduidelijk hoelang dat nog gaat duren. Maar aan het einde van de middag moeten de problemen zeker zijn opgelost.