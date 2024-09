Horecapersoneel krijgt slachtofferhulp na aanval van losgeslagen NAC-fans

De vijf horecamedewerkers die zondagmiddag in de Kuip werden aangevallen door losgeslagen NAC-fans, krijgen slachtofferhulp. Dat laat de Rotterdamse club weten aan het ANP en RTV Rijnmond. Een van de medewerkers heeft meerdere hechtingen in zijn hand, nadat hij in paniek over een hek heen klom.

"Het is ongelooflijk dat ze worden aangevallen. Het zijn jonge mensen die een zakcentje komen verdienen", zegt Pavle Beslic, de baas van Staffyou, dat medewerkers uitleent. "Ze zijn vreselijk ontdaan door wat ze mee hebben gemaakt." Ook Feyenoord is maandag met de medewerkers in gesprek gegaan. “Voor alle vijf geldt dat ze echt enorme angstige momenten hebben beleefd. We hebben daarom ook slachtofferhulp aangeboden.” Paul Depla, de burgemeester van Breda, biedt zijn excuses aan voor het wangedrag van de supporters uit zijn stad. Depla heeft geen woorden voor het gedrag van deze "kwaadwillende supporters", zei hij tegen het ANP. Hij heeft ook contact opgenomen met burgemeester Aboutaleb van Rotterdam. Flinke rellen

NAC Breda speelde zondagavond in de Kuip tegen Feyenoord. Na afloop van de wedstrijd, die door de Rotterdammers met 2-0 werd wonnen, ging het mis. De fans uit Breda sloegen een verkooppunt kort en klein en belaagden de medewerkers. De supporters werden daarna met politiehonden naar de bussen begeleid. De fans probeerden toen nog de ME aan te vallen. Ook werden de hondengeleiders bekogeld en getrapt. Tien relschoppers werden gearresteerd. Het is nog niet duidelijk wat de hoogte is van de schade aan het stadion. Uit een eerste snelle inventarisatie is die volgens de club 'aanzienlijk'. Maandagmorgen zaten vier Bredase supporters nog vast.