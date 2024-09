Brug vernoemd naar Britse officier die een stukje Brabant bevrijdde

De brug over de Nieuwe Ley aan de Poppelseweg in Goirle wordt omgedoopt tot de ‘Edwin Bramallbrug’. Ter gelegenheid van de viering van tachtig jaar bevrijding wordt de brug vernoemd naar commandant Edwin Bramall die met zijn peloton Goirle in 1944 bevrijdde.

Het bestuur van de Bond van Wapenbroeders, de grootste vereniging van oud-militairen, heeft de gemeente voorgesteld om de brug naar de Britse commandant te vernoemen. De Edwin Bramallbrug en haar geschiedenis wordt toegevoegd aan de ‘Gôolse Geheimen’, een verzameling van de mooiste en bijzondere plekken in de gemeente Goirle en Riel. In oktober 2024 is het 80 jaar geleden dat Noord-Brabant is bevrijd door de geallieerde strijdkrachten. Voor die gelegenheid hebben het Nationaal Comité 4 en 5 mei en het initiatief ‘Brabant Herinnert’ alle gemeenten opgeroepen om activiteiten te organiseren rondom de herdenking 80 jaar bevrijding. Het thema is: ‘Brug naar vrijheid’. Ter gelegenheid van deze viering vindt op vrijdag 25 oktober een bijeenkomst plaats bij de brug aan de Poppelseweg. Op 27 oktober 1944 bevrijdde veldmaarschalk Sir Edwin Bramall Goirle samen met zijn ‘King’s Rifle Corps’ uit de handen van de Duitse bezetter. In Goirle verloor Bramall bijna het leven toen hij op een mijn stapte. Dit gebeurde tijdens het helpen van een legerofficier die zijn been had verloren. Gelukkig voor Brandall ging de mijn niet af. Ook was Bramall aanwezig bij de D-day landingen, waar hij wederom ternauwernood aan de dood ontsnapt. Zijn peloton werd onder vuur genomen door de Duitsers. Bramall dook samen met een medesoldaat onder een legertruck. Op het moment dat ze er onderuit wilden kruipen, werd de truck geraakt. Bramall overleefde de impact, maar zijn compagnon kon het niet navertellen.

"Ik ben nog nooit zo zwaar toegetakeld in mijn tijd in het leger."