Defensie laat oog vallen op azc in Budel, maar veel is nog onduidelijk

Defensie wil mogelijk een oefendorp gaan bouwen op het terrein van het azc in Budel. Ook het oefengebied dat vlakbij de kazerne ligt, de Weerterheide, zou met 700 hectare uitgebreid kunnen worden. Maar of het ook echt gaat gebeuren, is nog lang niet zeker. Pas in de tweede helft van volgend jaar neemt het kabinet een beslissing. Dat bleek maandag op een informatieavond van Defensie in Budel.

De krijgsmacht is op zoek naar meer ruimte om te trainen in Nederland; meer ruimte om te vliegen, meer ruimte om te schieten en meer ruimte om in het veld te oefenen. Alle wensen zijn vastgelegd in een nieuw plan, het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie. Defensie zegt niet klaar te zijn om in te kunnen spelen op de snel veranderende wereld om ons heen. De afgelopen jaren is er vooral bezuinigd, nu moet er weer geinvesteerd worden. Bewoners uit de gemeenten Cranendonck en Weert werden in Budel op de hoogte gebracht van de wensen van Defensie. En dat leidde tot een interessante tweedeling in de zaal. De mensen uit Cranendonck zien de komst van Defensie wel zitten. Het zou een einde van de overlast kunnen betekenen van een groep bewoners van het azc, dat nu op het terrein gevestigd zit. Maar de mensen uit Weert zijn juist kritisch dat defensie haar oefenterrein op de Weerterheide wil uitbreiden. Zij zijn onder meer bang voor extra overlast.

'Oorlog voor de helft gevoerd in stedelijke omgeving'

Volgens Defensie is er ‘urgent’ behoefte aan een nieuw oefendorp. In het huidige en enige oefendorp dat Nederland rijk is, Marnehuizen, is geen ruimte meer. En oorlog wordt tegenwoordig voor de helft in een stedelijke omgeving gevoerd. De kazerne in Budel zou ideaal kunnen zijn, omdat daar alle infrastructuur al aanwezig is. In een oefendorp trainen militairen niet alleen om te schieten, maar ook worden kleine explosieven gebruikt. En vliegverkeer is er ook regelmatig te gast om luchtondersteuning te oefenen. Vlakbij ligt al een gebied waar helikopters laag mogen vliegen. Ook het omliggende oefengebied zou Defensie mogelijk willen uitbreiden. Vooral om te oefenen met een compagnie, een eenheid van 100 tot 150 man. Vroeger trainden die dicht bij elkaar, omdat ze elkaar moesten kunnen blijven zien. Tegenwoordig kunnen de militairen meer verspreid zitten door moderne communicatiemiddelen. Heel belangrijk, volgens Defensie, want zo zijn ze een minder goed doelwit voor bijvoorbeeld een drone. En de moderne wapensystemen hebben ook een grotere reikwijdte.

'Aanwezigen nog niet veel wijzer geworden'