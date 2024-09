Nog steeds bewoners op park Peter Gillis: dwangsom van 50.000 euro

Vakantieparkenondernemer Peter Gillis krijgt een dwangsom van vijftigduizend euro van de gemeente Asten, omdat er nog steeds mensen permanent op vakantiepark Prinsenmeer in Ommel wonen. Dat heeft de gemeente Asten dinsdagochtend bekendgemaakt. Alle bewoners moesten voor 15 september zijn vertrokken, maar tussen de twintig en dertig bewoners besloten om te blijven.

Dat er nog mensen op het park woonden, was geen geheim. Meerdere vaste bewoners lieten daags voor de sluiting weten niet van plan te zijn om te vertrekken. Peter Gillis sloot daarop gas, water en licht af. Ook werden er hekken om de parkeerplaats gezet en ging de slagboom alleen nog tijdens kantooruren open.

Elke maand dat er nog mensen op het park wonen, moet de vakantieparktycoon een dwangsom van vijftigduizend euro betalen. Begin oktober vorig jaar kregen de ongeveer driehonderd vaste bewoners van Prinsenmeer een brief van de gemeente. Daarin stond dat ze een andere woonruimte moesten zoeken, omdat permanent verblijven op Prinsenmeer niet mag. Tot die tijd werd het door de gemeente gedoogd.

Naar de rechter

Peter Gillis probeert de laatste groep bewoners via de rechter te dwingen om alsnog te vertrekken. "We staan in ons hemd, we hebben er alles aan gedaan", zei Gillis vorige week maandag tegenover Omroep Brabant. Woensdag komt de zaak voor de rechter.

In deze video wordt uitgelegd welke zaken rondom Peter Gillis nog meer spelen: