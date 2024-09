Schoten gelost bij ruzie in Den Bosch, camerabeelden duiken op

Er zijn camerabeelden opgedoken van de vermeende schietpartij in Den Bosch maandagavond. Daarop zijn knallen te horen en is te zien dat een groep mannen achter elkaar aan via het Herman Moerkerkplein de Korte Waterstraat in rent. Daarna volgt daar een vechtpartij, zo valt te zien op de beelden.

De politie hield maandagavond drie Moldavische mannen aan na een melding van een schietpartij. Getuigen hadden na de schoten meerdere mensen zien wegrennen en volgens hen lag er ook iemand op de grond. Toen de politie arriveerde was het slachtoffer nergens te bekennen, maar agenten vonden op straat wel meerdere kogelhulzen. Even later hielden ze drie Moldavische mannen aan van 20, 21 en 25 jaar oud. Eén van hen had een flinke hoofdwond.



Omstanders schrikken op

Dumpert deelt nu beelden van de schietpartij. Op het filmpje is het Herman Moerkerkplein te zien om iets voor half tien ’s avonds. Op dat moment zitten op de trap op het plein een nietsvermoedende man en een vrouw, terwijl er op de achtergrond rumoer klinkt.

Er wordt geschreeuwd en direct daarna klinkt een knal. De twee mensen kijken verschrikt op, waarna vijf jongens achter elkaar voorbij komen rennen. Ondertussen klinken er nog twee knallen.

Vechtpartij

De jongens rennen de Korte Waterstraat in, waar een vechtpartij ontstaat. Ook wordt er in onverstaanbare taal geschreeuwd. De man die op het plein zit, besluit vervolgens om te gaan kijken en spreekt de mannen mogelijk aan. Want even later is te zien dat drie van de mannen tierend weglopen. De man die zich met het opstootje heeft bemoeid, gaat vervolgens weer doodrustig op het plein zitten.

Uit politieonderzoek blijkt dat de knallen niet afkomstig waren van een echt vuurwapen, maar dat er alleen knalpatronen zijn afgeschoten. Of het bloed dat op de straat lag, daar dan door de vechtpartij terecht is gekomen, is nog de vraag.

De politie wil niet zeggen of de beelden bekend zijn en of die worden meegenomen in het onderzoek. Ook kan een woordvoerder van de politie niet bevestigen dat de camerabeelden met de zaak te maken hebben, maar het heeft er alle schijn van. De beelden zijn gemaakt rond half tien ’s avonds, precies op het tijdstip en op de plek waar de knallen werden gehoord.

Bekijk hier de beelden: