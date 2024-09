Overvallers van casino krijgen flinke gevangenisstraf, maar ook hulp

Twee van de daders die geprobeerd hebben een casino in Zevenbergen te overvallen, hebben woensdag hun straf te horen gekregen. De mannen, die met een pistool op een medewerkster zijn afgerend, moeten 21 maanden de gevangenis in, waarvan zeven voorwaardelijk. De derde dader is nog steeds spoorloos.

Twee jonge jongens waren het, maar eigenlijk waren ze met z'n drieën. Alleen is de derde dader nooit gevonden. Spoorloos. En zijn handlangers zeggen niet te weten wie hij is, of waar hij uithangt.

Met drie man hebben ze in augustus 2023 geprobeerd een casino in Zevenbergen te overvallen. Ze hadden een goed uitgewerkt plan, met meerdere overvalopties, met het Pierre de Jonge-casino in Zevenbergen bovenaan het lijstje. Dat zou namelijk de makkelijkste prooi zijn. Een oud-medewerkster had ze een plattegrondje van het pand doorgespeeld, met informatie over het reilen en zeilen binnen het bedrijf. Maar toen een medewerkster van het casino op de bewuste vrijdagochtend de daders met (nep)pistolen op zich af zag rennen, heeft ze vliegensvlug gehandeld. Ze heeft de deur achter zich dichtgetrokken, doodsbang, waarna de mannen nog aan de klink hebben gerammeld. Ze hadden haar opgewacht. Maar doordat ze zo snel de deur dichttrok, is de overvalpoging mislukt.

Wie de oud-medewerkster was die de tip heeft gegeven, weten de daders niet. Hun handlanger is dus ook nog steeds spoorloos. Maar hun eigen handelen hebben de daders wel allebei bekend. Het zijn nog jonge jongens, die ten tijde van de overval 21 en 22 waren. De een met een strafblad en in bezit van methamfetamine en MDMA. De ander zonder eerdere delicten op zijn naam.

Kwetsbare jongeren

Allebei zijn het kwetsbare jongens, mede door hun leeftijd. Dat wordt wel meegenomen door het OM. Ze houdt rekening met de kans op terugval in oud gedrag en vindt het belangrijk om in te zetten op een hoopvollere toekomst voor de twee. Met sociale controle, zonder gokken en zonder middelengebruik. "Ze hebben instabiele leefgebieden", concludeert de rechtbank namelijk. Na een gevangenisstraf staat de heren daarom een meldplicht, dagbesteding, ambulante begeleiding en gedragsinterventie te wachten. Ze moeten structuur aan hun levens toe gaan voegen, om de kans op een terugval te verkleinen.

Over de jongen mét het strafblad wordt gezegd dat hij moet gaan bouwen aan 'een steunend en positief sociaal netwerk en balans op emotioneel vlak'. Uit de woorden van de rechtbank blijkt dat hij nu niet heel stabiel is. Hij moet zich laten onderzoeken en een behandeling ondergaan van een forensisch psychiatrische polikliniek. Er komt begeleid wonen bij, een dagprogramma en hij moet zijn schulden af gaan lossen.

De gevangenis in

Deze voorwaarden nemen uiteraard niet weg dat er ook nog een straf wordt opgelegd. Volgens de rechtbank kan dat niet anders dan een gevangenisstraf zijn. "Uit de aard en de ernst van het bewezen verklaarde volgt dat niet kan worden volstaan met een andere straf dan een vrijheidsnemende straf", zegt het OM. Beide mannen krijgen 21 maanden hechtenis opgelegd, waarvan zeven voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar.

