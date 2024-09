Vrouw Roger Lips opgepakt: dit is het verhaal achter de vastgoedmagnaat

Een nieuw hoofdstuk in de langslepende rechtszaak rondom vastgoedondernemer Roger Lips. Zijn vrouw Astrid van Sluisveld is dinsdag opgepakt in Nederland. Ze woont met haar man al jaren in Dubai, waar ze buiten beeld van het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) blijft, maar was hier voor de crematie van haar zus. Daar werd ze opgepakt, net na de dienst en nog voor de condoleance. In dit verhaal lees je waar de zaak tegen Astrid van Sluisveld, maar vooral haar man Roger Lips, over gaat.

Roger Lips is bekend, en sinds 2014 vooral berucht, als projectontwikkelaar. Niet van kleine gebouwen, maar van gigantische vastgoedprojecten waar tientallen miljoenen euro’s mee gemoeid zijn. Een van de bekendste projecten uit zijn portefeuille: The Wall. Een langgerekt winkelcentrum in een geluidswal langs de A2 bij Utrecht. Het gebouw heeft een oppervlakte van 65.000 vierkante meter, vergelijkbaar met zo’n dertien voetbalvelden, en is achthonderd meter lang. Het wordt bij de bouw gepresenteerd als het langste gebouw van Europa. Maar het prestigeproject in de geluidswal is vooral een enorme flop. Het lukt niet om genoeg huurders te vinden. Het is het begin van het eind van het Lips-imperium, dat bestaat uit zo’n honderdvijftig bv’s. De mislukking van The Wall is een belangrijke oorzaak van de ondergang van de SNS Bank. Voor het project leende Lips tussen de honderd en tweehonderd miljoen euro bij die bank. Door onder meer dit 'vastgoedavontuur' en de financiële crisis komt SNS in grote problemen. De bank wordt genationaliseerd door de Staat om een faillissement te voorkomen. Lips vindt dat hij als zondebok wordt gebruikt, zegt hij in 2015 in een zeldzaam interview met Brandpunt: "Om te stellen dat ik de oorzaak ben geweest van de nationalisatie van SNS? Dat is iets te veel eer."

The Wall: een combinatie van geluidsscherm, bedrijfsverzamelgebouw en parkeergarage met parkeerdek (foto: ANP 2011).

Duizend huizen

SNS gaat achter Lips en zijn geld aan. Hij raakt onder meer duizend huizen, die onderpand zijn voor zijn leningen, kwijt aan SNS. Niet alleen zakelijk, ook persoonlijk gaat het Lips niet voor de wind. Op 13 april 2013 wordt hij door de rechtbank in Den Bosch persoonlijk failliet verklaard. Dat faillissement wordt aangevraagd door ABN Amro, omdat die bank nog 25 miljoen euro van Lips tegoed zou hebben. Wat volgt is een eindeloze strijd bij de rechtbank. Lips probeert het faillissement tot aan de hoogste rechter tegen te houden. Hij wil zijn bedrijf zelf herfinancieren. Na de faillissementsaanvraag in 2013 zijn er in één jaar tijd 36 rechtszaken tussen Lips en zijn entourage en de curatoren. Lips wordt gegijzeld

De curatoren van zijn persoonlijke faillissement proberen informatie bij Lips los te peuteren over zijn financiën. Maar het contact tussen de curatoren en de vastgoedondernemer loopt op z’n zachtst gezegd stroef. Zo weigert hij codes te geven die nodig zijn om geld van zijn bankrekeningen in het buitenland over te schrijven en is hij onvolledig over een aantal dure auto's die hij voor zijn faillissement in bezit had. En volgens de rechter sluisde Lips tegoeden weg naar zijn partner. De rechter vindt dat Lips de curatoren zó in de weg zit, dat wordt besloten dat hij de cel in moet: een zogenoemde faillissementsgijzeling. Die gijzeling moet ervoor zorgen dat Lips geprikkeld wordt om meer informatie over zijn financiën te geven. Maar dat doet hij niet. In plaats daarvan slaat hij op de vlucht. Zelfs zijn advocaten zeggen niet te weten waar hij is. Villa leeggehaald en gestript

Wie het breed heeft, laat het breed hangen en dat geldt zeker in het geval van Roger Lips. Met zijn gezin in Uden woont hij in een enorme villa. Hij heeft een privévliegtuig en rijdt in dure auto’s. Op het huis wordt beslag gelegd. Maar in juni 2014 blijkt dat de villa helemaal is leeggehaald en gestript. Luxe inrichting, het meubilair, kunst, wijn en de apparatuur uit twee bioscopen: alles is verdwenen. Tot frustratie van de curatoren.

De nieuwe eigenaar zette de voormalige villa van Lips in 2021 te koop. Voor 7,5 miljoen euro mag de villa van eigenaar wisselen. Het is een van de duurste huizen van Brabant die nu te koop staat (foto: Hulstkamp Christie's Makelaars/Funda).

De curatoren voelen zich gedwarsboomd door Lips. In de zomer na de faillissementsaanvraag komen duizend dozen met mappen en apparatuur bovendrijven. Die zijn opgeslagen in garageboxen. Als de curatoren die spullen willen verhuizen, blijkt er te zijn ingebroken in die boxen. "Mij verbaast niets meer in dit faillissement", zegt de curator cynisch. Op de vlucht

Intussen is Lips het land ontvlucht, samen met zijn vrouw Astrid. Eerst naar Zwitserland, daarna naar Dubai, zo blijkt later. Terwijl hij van de rechter opnieuw gegijzeld zou moeten worden. Door een blunder van de rechtbank komt Lips daar echter al tijdens een schorsing van de eerste faillissementsgijzeling achter. Het nieuws wordt per ongeluk naar de advocaten van de Udenaar gestuurd. "De advocaten hadden de beslissing niet hoeven krijgen. Het is niet goed gegaan. Het is een vergissing geweest", laat de rechtbank weten. Het geeft hem de kans om te vluchten. Pas in oktober 2014, meer dan een jaar nadat Lips op de vlucht sloeg, krijgen de curatoren inzicht in zijn financiën. De rechter bepaalt dat hij dat inzicht moet geven omdat de ondernemer de curatoren vanuit het buitenland blijft dwarsbomen. In Dubai geeft Lips in mei 2015 een interview aan het programma Brandpunt. Een zeldzaamheid, want voorheen liet Lips vooral op zijn weblog en Twitter van zich horen. Daar noemde hij de curator eens 'hersenloos' en een 'leugenaar'. 'Geen vertrouwen in Nederlandse rechtsspraak'

In Dubai spreekt journalist Sven Kockelmann met een verbitterde Roger Lips. Op de vraag of hij een 'boef' is, antwoordt Lips stellig 'nee'. Hetzelfde antwoord geeft hij op de vraag of hij faillissementsfraude heeft gepleegd. "Ik zit hier sinds ik voor de tweede keer gegijzeld zou worden. Ik heb geen vertrouwen in de Nederlandse rechtsspraak." Hij vindt dat hij als 'kop van Jut' wordt gebruikt door SNS en ABN Amro, nadat de banken in de problemen zijn gekomen en werden genationaliseerd. "Ze hebben me zelf het geld geleend. Daar hebben allemaal wijze mensen over nagedacht." Ook voor de faillissementsgijzeling heeft hij geen goed woord over. "Iemand opsluiten als een hond in een hokje, omdat hij zogenaamd niet meewerkt. Ik kom nooit meer terug naar Nederland. Ik schaam me dat ik Nederlander ben." Afgelopen juni was de rechtszaak tegen Roger Lips en Astrid van Sluisveld. Lips werd door de rechtbank in Zwolle veroordeeld tot vier jaar cel. De rechtbank vindt dat hij zich schuldig maakte aan grootschalige faillissementsfraude. Van Sluisveld kreeg achttien maanden cel opgelegd.