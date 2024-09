Oorlogsgraven opgeknapt na commotie in Roosendaal

De zeventien verwaarloosde oorlogsgraven op het oude kerkhof aan de Bachlaan in Roosendaal worden donderdag opgeknapt. Medewerkers van een hoveniersbedrijf hebben het gras gemaaid en het onkruid weggehaald. Woensdag leidde het bericht dat zeventien oorlogsgraven overwoekerd waren door onkruid, tot grote verontwaardiging op onder meer social media.

De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud voor het kerkhof dat sinds 1978 niet meer in gebruik is. Veel grafmonumenten zijn verzakt, omgevallen of vernield. De zerken van de gesneuvelde militairen liggen nog keurig recht, maar waren verscholen achter grote bossen onkruid.

“Ik ben blij dat de gemeente dit nu zo snel oppakt, want dit kon gewoon echt niet. Zeker niet in een jaar waarin we in Nederland 80 jaar bevrijding vieren”, aldus Hans Molier die bij de gemeente aan bel trok over de verwaarloosde grafmonumenten. Het gaat om de laatste rustplaatsen van RAF-vliegers uit Engeland en Australië die bij verschillende vliegtuigcrashes rond Roosendaal zijn gesneuveld.

Toezicht

Om herhaling te voorkomen heeft de betrokken Roosendaler bij de gemeente aangeboden om zich in de toekomst te ontfermen over de oorlogsgraven. “Ik wil voorstellen om dit samen met een aantal vrijwilligers te gaan doen, want dit mag nooit meer gebeuren.”

Hans Molier was van plan om op 9 november samen met een aantal vrijwilligers de handen uit de mouwen te steken om de graven op te knappen. “Ik moet nog even kijken of dit doorgaat. Het hangt af van de werkzaamheden die de gemeente vandaag laat uitvoeren.”

