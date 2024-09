Schuld Dinner Train meer dan een miljoen, 4.000 klanten benadeeld

1,3 miljoen euro. Dat bedrag is Dinner Train schuldig aan verschillende partijen. Het overgrote deel aan gedupeerde klanten, die een ticket kochten maar nooit hebben gedineerd in het rijdende restaurant. 3.979 klanten hebben nog geld tegoed. De gekochte Dinner Train-tickets hebben een totale waarde van meer dan een miljoen. Dat blijkt uit het faillissementsverslag dat donderdag gepubliceerd is.

Jasmijn Uludag & Wim Heesterbeek Geschreven door