Aangifte tegen GGD-arts zonder registratie: 'Bijzonder schokkend'

De GGD West-Brabant heeft aangifte gedaan tegen een oud-medewerker die bijna vier jaar lang als basisarts werkte zonder dat hij geregistreerd stond als arts. De man is begin deze week ontslagen en er is aangifte gedaan tegen hem. De betrokken ouders, verzorgers en kinderen zijn donderdagmiddag geïnformeerd. "Een aantal ouders is boos en verontwaardigd en daar hebben we alle begrip voor", zegt Sebastiaan Baan, directeur van GGD West-Brabant.

In de afgelopen vier jaar is de zogenaamde arts van de GGD met zo'n 1900 kinderen in contact geweest. "Dat was direct of indirect. Direct betekent dat ouders met hun kind bij de arts zijn geweest en indirect betekent dat de arts op de achtergrond advies heeft gegeven aan iemand anders over een kind, bijvoorbeeld op een school."

De ongeregistreerde arts werkte met kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar oud in de gemeenten Roosendaal, Moerdijk en Rucphen. "Als basisarts kijk je onder andere naar de mentale gezondheid en andere klachten en bij jonge kinderen kijk je ook naar de groei en ontwikkeling", legt Baan uit. "Soms wordt advies rechtstreeks aan kinderen gegeven en soms aan andere begeleiders of de school."

Maandag werd de oud-medewerker op non-actief gesteld, dinsdag is hij formeel ontslagen en inmiddels heeft de GGD aangifte gedaan. Verder loopt er een onderzoek door een extern onderzoeksbureau. Zij onderzoeken onder andere hoe het kan dat de man vier jaar lang in dienst was bij de GGD zonder BIG-registratie. "We hebben de registraties van andere medewerkers nogmaals gecheckt en die zijn allemaal in orde."

Vorige week vrijdag kwam bij de GGD aan het licht dat de man geen BIG-registratie had, terwijl iemand zonder registratie zichzelf geen arts mag noemen. "Wij zijn ervan geschrokken dat de registratie niet op orde was", vertelt Baan. "We hebben in de afgelopen periode ook andere signalen ontvangen en daar doen we onderzoek naar." Volgens Baan gaat het hierbij niet om seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Het komt voor de GGD als een bittere pil dat de arts zo lang heeft kunnen werken zonder registratie. "Als GGD staan we voor kwalitatief hoogwaardige zorg en het is bijzonder schokkend om erachter te komen dat we iemand in dienst hebben gehad die geen geregistreerd arts was", zegt Baan. "Ook zijn collega's zijn geschrokken. Wij gaan met ze in gesprek en we gaan ze hierbij begeleiden."

De betrokken ouders, verzorgers en kinderen zijn inmiddels ook ingelicht door de GGD. "We gaan dit zorgvuldig oppakken en we gaan de komende tijd kijken hoe we samen met de ouders in gesprek kunnen om het vertrouwen te herstellen", vertelt de directeur. Hij benadrukt dat ouders die zich zorgen maken of vragen hebben, vooral contact met de GGD moeten opnemen.

In verband met het onderzoek kan de GGD verder niets loslaten over wie de oud-medewerker is en of hij voorheen ook al als arts werkte. "Het onderzoek duurt een aantal weken. Dan krijgen we meer duidelijkheid."

