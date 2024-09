Overvaller maakt paar tientjes buit in restaurant: ‘Blij dat hij is gepakt'

Het waren een paar angstige minuten voor Venus Karim toen dinsdag een overvaller aan de kassa stond in haar restaurant Flavor and Spice in Eindhoven. Inmiddels is ze bekomen van de schrik. Ook is ze blij dat de man is opgepakt. "Nu kan hij gelukkig niet meer bij een ander restaurant toeslaan”, zegt ze.

Venus was dinsdagavond aan het werk in het restaurant, toen er een man met een capuchon de zaak binnenliep. “Hij vroeg wat we voor keuken hadden”, vertelt de eigenaresse. “En toen hij aan de kassa stond, zei hij: ik ben niet geïnteresseerd in de keuken, dit is een overval. Doe maar gewoon alsof je me kent en geef me geld uit de kassa.”

“Ik probeerde het zo subtiel en snel mogelijk voorbij te laten gaan."

Ze aarzelde geen moment en deed wat de man zei. “Hij gaf tussendoor aan dat hij een vuurwapen had en dan weet je meteen dat het niet goed is”, zegt ze. De onderneemster dacht meteen aan haar gasten en probeerde rustig te blijven. “Ik probeerde het zo subtiel en snel mogelijk voorbij te laten gaan. Ik gaf alles mee en daarna liep hij naar buiten.” Doordat de overvaller kalm bleef, lukte dat Venus ook. “Ik heb gelukkig ook overvaltrainingen gehad en ooit bij de bank gewerkt, dus dat helpt enigszins. Maar we hebben in de afgelopen jaren al eerder een overval meegemaakt. Het gaat je niet in de koude kleren zitten.” Rijk is de man van de overval niet geworden. Hij ging slechts met een paar tientjes naar buiten. “De meeste mensen pinnen tegenwoordig. Het was tussen de zestig en zeventig euro”, vertelt Venus.

"Dat lucht wel heel erg op."