Vluchtelingenstroom bij Overloon, zware strijd in geheimtaal bij Reusel

27 september 1944. Het strijdtoneel verplaatst zich. Na de snelle ontruiming en de bevrijding van grote gebieden rond Helmond, graven de Duitsers zich nu in bij Overloon. Daar verwachten ze de geallieerde aanval, omdat het terrein wat hoger gelegen is en omdat tanks niet door de moerassen van de Peel kunnen.

In Sint Anthonis en Oploo trekt Britse artillerie zich samen. Honderden kanonnen beschieten Duitse stellingen rond Overloon. Onophoudelijk. 4000 tot 5000 granaten per dag, op Overloon en op Vortum-Mullem.

In de vroege uren van 27 september vallen de eerste Britse granaten bij Overloon. Het is het begin van een ellendige periode van volop oorlogsgeweld.

Duitsers schieten terug, met kanonnen en de gevreesde Nebelwerfer, een raketwerper met een angstaanjagende herrie. En er komt nog meer vuurkracht aan. Britse tanks rukken op naar Stevensbeek. En vanuit Frankrijk komen Amerikanen.

Reusel

Intussen is het wat rustiger langs de rechterflank van Hell’s Highway en verbreden de geallieerden de Corridor, tot in Heesch. Ook aan de linkerflank maken de geallieerde bevrijders meters. Na bijna een week vechten steken ze bij Best het kanaal over.

In de Kempen stuiten de Schottish Divisie en Welch Division al dagen op hevig Duits verzet. Het idee van de geallieerden was de weg van Hilvarenbeek naar Tilburg te veroveren. Maar die kans zien de Duitsers ook en daarom verdedigen ze fanatiek het strategisch gelegen Reusel.

Elitesoldaten

In het dorp breken zware huis-aan huis-gevechten uit. Er komen Duitse versterkingen: Fallschirmjäger, elitesoldaten. Die zorgen dat de geallieerden niet doorbreken. Het zijn zo’n 500 Fallschirmjäger: een reserve-eenheid van paracommandant Freiherr Von der Heydte die langs Hell’s Highway overal opdook.

Luchtsteun van de geallieerde luchtmacht wordt afgeblazen omdat de strijdende partijen te dicht op elkaar zitten.

Geheimtaal

Zelfs in de kerk woeden gevechten. Van achter pilaren en zijbeuken vuren ze op de vijand. De bevrijders schreeuwen instructies naar elkaar in een onbegrijpelijk taal voor de Duitsers: het Welsh. Dat is om te voorkomen dat de Duitsers ze kunnen verstaan. De gevechten zijn nog lang niet voorbij.